Защита от выселения: почему смерть владельца квартиры не аннулирует договор найма
Юрист Чирикова: наследники не могут досрочно выселить жильца
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова разъяснила юридические тонкости найма жилья после смерти собственника. По закону смерть наймодателя не является основанием для расторжения договора — все права и обязанности переходят к его наследникам, а жилец сохраняет право пользоваться квартирой на прежних условиях, пишет RT.
Главные правила для жильцов и риски оплаты
- Действие договора: Договор найма продолжает действовать до окончания своего срока. Наследники не имеют права досрочно выселить жильца лишь на основании того, что умер прежний владелец.
- Как платить арендную плату:
- Нельзя переводить деньги родственникам «на слово».
- Жилец вправе exigir свидетельство о праве на наследство.
- Если наследников несколько, они должны предоставить совместное письменное распоряжение с указанием реквизитов получателя.
- Защита от просрочки через нотариуса: Если между наследниками идет спор или нет достоверных данных о правопреемнике, арендную плату можно перечислять на депозит нотариуса, открывшего наследственное дело. Это официально считается надлежащим исполнением обязательств.
- Защита в суде: Требования потенциальных наследников срочно освободить жилье до истечения срока договора или до оформления наследственных прав являются неправомерными и могут оспариваться в суде.