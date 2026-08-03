Защита от выселения: почему смерть владельца квартиры не аннулирует договор найма

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова разъяснила юридические тонкости найма жилья после смерти собственника. По закону смерть наймодателя не является основанием для расторжения договора — все права и обязанности переходят к его наследникам, а жилец сохраняет право пользоваться квартирой на прежних условиях, пишет RT.