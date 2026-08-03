Фридрих Мерц, канцлер Германии, оказался на грани политического обрыва: доверие к нему стремительно тает не только среди избирателей, но и внутри собственной партии. О том, что кресло под лидером ХДС/ХСС зашаталось, в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его словам, все идет к тому, что блок, который еще недавно казался монолитным, лихорадит от внутреннего недовольства, а сентябрьские выборы в трех федеральных землях могут стать точкой невозврата. Соратники уже не скрывают насмешек в адрес канцлера, а это, по данным Der Spiegel, верный признак того, что авторитет главы правительства испарился быстрее, чем он успел его нарастить.

Эксперт добавил, что ключевая проблема Мерца не просто в низких рейтингах — они падали и раньше. Плохой сигнал в том, что к хору критиков присоединились свои же партийцы, которые вдруг испугались за будущее ХДС на выборах 2029 года, а то и раньше, если немцы решат устроить досрочную смену власти. Эксперт проводит прямую параллель с Великобританией, где лейбористы вовремя спохватились и заменили Кира Стармера на Энди Бернема, чтобы спасти ситуацию. В Германии этот сценарий пока пробуксовывает: голоса о необходимости смены капитана звучат, но вот достойной замены ему внутри ХДС попросту нет. И это главная головная боль консерваторов — если бы нашелся единый кандидат, способный объединить элиты и улицу, Мерца бы смели без лишних церемоний. Однако ситуация осложняется не только кадровым голодом в собственных рядах. На востоке Германии уверенно набирает обороты «Альтернатива для Германии», которая в Саксонии-Анхальт уже сейчас может взять больше 40% голосов и претендовать на самостоятельное формирование правительства. Немцы все чаще поворачиваются к АдГ, и это зеркало того, что решения нынешнего кабинета перестали отвечать их запросам. Причем под ударом не один Мерц — региональные выборы обещают быть провальными и для его партнеров по коалиции из СДПГ. Берлин тонет в спорах о будущем диалоге с Москвой, а болезненные телефонные контакты с Кремлем подливают масла в огонь внутриполитических дрязг, тогда как из Вашингтона все громче звучит критика, которая окончательно обесценивает международный вес немецкого канцлера.

По его мнению, Мерц висит на волоске, но немедленной отставки пока не будет, и вот почему. Партия не готова предложить рынку альтернативу, а менять шило на мыло — проигрышная стратегия. Говорить о том, что Мерц уйдет завтра, преждевременно, хотя его политическое будущее выглядит как тупик. Замена ему возможна только при появлении сильного преемника, а такого, по мнению Топорнина, просто нет. Так что Германия застыла в напряженном ожидании: либо канцлер чудом переломит тренд, либо партия найдет харизматичного спасителя, либо все вплывут в шторм, из которого один Мерц вряд ли выйдет капитаном.

Ранее политолог Рар заявил, что только приход АдГ исправит отношения России и Германии.