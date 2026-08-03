Публичный резонанс в Нижегородской области вызвал инцидент, который вскрыл глубокие межнациональные трещины. Женщина, имеющая статус мигранта, постелила у порога своего жилища коврик с изображением российского государственного флага. Этот жест, который многие восприняли как оскорбление национального символа и демонстративное неуважение к стране, приютившей ее, не остался без внимания общественности и правозащитных кругов. Ситуацию оперативно прокомментировал в беседе с Общественной Службе Новостей член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, обозначив проблему не как единичное хулиганство, а как симптом системного вызова.

В своем разборе Кабанов ушел от поверхностной трактовки происшествия и указал на исторические корни подобных явлений. По его убеждению, после распада Советского Союза в ряде соседних государств, особенно в среднеазиатских республиках, целенаправленно взращивалось поколение, воспитанное на русофобии и неприятии всего российского. Если внутри самой России таких настроений, увы, хватает, то за пределами ее границ, где националистические установки культивировались десятилетиями, масштаб проблемы многократно серьезнее. Этот случай с ковриком, по мнению эксперта, — лишь вершина айсберга, демонстрирующая, как глубоко въелась в сознание некоторых приезжих враждебность к стране, в которой они теперь живут.

Реакция члена СПЧ оказалась жесткой и бескомпромиссной. Он заявил, что подобные действия должны иметь не административные, а уголовные последствия, а сама провокация должна служить основанием для немедленного выдворения виновных за пределы России. Причем Кабанов настаивает на коллективной ответственности: депортировать следует не только непосредственную нарушительницу, но и всех членов ее семьи, причастных к этому эпизоду. Более того, он выступил с инициативой введения пожизненного запрета на въезд как для самой провокаторши, так и для ее родственников, объясняя это тем, что подобное мировоззрение транслируется именно внутри семейных и общинных кланов, где ненависть к России передается как традиция.

Итогом позиции Кабанова стало однозначное заключение: провокации с надругательством над государственными символами — это не мелкое хулиганство, а опасная линия поведения, которая, если ее не пресекать самым решительным образом, ведет к размыванию цивилизационных основ самой России. По мнению правозащитника, попустительство таким выходкам означает путь к деградации межнационального мира и, в конечном счете, к угрозе для всего российского общества. Поэтому каждый подобный случай должен получать не только правовую, но и моральную оценку на самом высоком уровне, а миграционная политика — включать механизмы тотальной фильтрации тех, кто приезжает в нашу страну с заведомо враждебными намерениями. Спор о коврике перерос в разговор о ценностях, границах терпения и суверенитете, который, как оказалось, может оскорбляться даже такой мелочью.

Ранее сообщалось, что эра миграционной вседозволенности в России официально завершена.