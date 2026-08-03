В библиотеке Рязани восстановили раритетный план города

В фонды рязанской библиотеки имени Горького после долгого отсутствия вернулся уникальный исторический артефакт — план города 1868 года. Этот документ, поступивший на реставрацию из краеведческого информационного отдела, долгие годы хранил в себе детали старой уличной сетки, кварталов и архитектурных объектов, которых давно нет на современных картах. Однако время и предыдущие попытки сохранения сыграли с ним злую шутку: карта оказалась на грани физического разрушения и требовала срочного вмешательства высококлассных специалистов. Об этом сообщает издание 7info .

Проблема заключалась в том, что когда-то план, размером 33,5 на 40,5 сантиметра и состоящий из нескольких склеенных листов, пытались защитить самым доступным на тот момент способом — его продублировали на тонкую бумагу, а лицевую сторону запечатали термопленкой. Однако со временем этот искусственный слой начал отслаиваться, искажая изображение и угрожая целостности основы. В таком виде документ уже нельзя было ни демонстрировать, ни использовать в исследованиях — он буквально рассыпался на глазах.

Перед началом сложнейших манипуляций реставраторы провели полное обследование: сделали детальную фотофиксацию, измерили уровень кислотности бумаги, проверили устойчивость типографской краски к воде и растворимость старого клея. Результаты анализов показали, что оригинальное изображение достаточно крепкое и выдержит водную обработку — это стало отправной точкой для всего дальнейшего процесса. Затем началась настоящая ювелирная работа: с помощью строительного фена и скальпеля мастера сантиметр за сантиметром снимали отслаивающуюся термопленку, стараясь не задеть хрупкую основу. После этого удалили ветхую дублирующую бумагу и погрузили фрагменты плана сначала в теплую проточную воду, чтобы смыть грязь и остатки клея, а затем — в дистиллированную для окончательной очистки. Каждый лист аккуратно высушили, расправив все складки и заломы.

Самый ответственный этап наступил после очистки. Утраченные и истонченные участки восстановили методом «встык» — то есть без нахлеста, подбирая реставрационную бумагу, идеально совпадающую по цвету, фактуре и толщине с историческим оригиналом. Чтобы гарантировать долговечность, план усилили тончайшей чайной бумагой с обеих сторон и продублировали на длинноволокнистую хлопковую основу — это придало ему новую прочность, почти не изменив внешний вид. Все манипуляции проводились с использованием традиционного мучного клея, который безопасен для старых волокон и легко смывается при необходимости. Завершающим аккордом стало многодневное выдерживание документа под прессом — так специалисты добились полной стабилизации всех слоев.

Итог работы превзошел ожидания: план Рязани 1868 года не просто вернулся к жизни — он обрел второе дыхание. Теперь он помещен в герметичную защитную капсулу из специальной инкапсулирующей пленки, которая надежно изолирует его от влаги, пыли и случайных механических повреждений. Документ снова доступен для исследователей и краеведов, однако уже не как умирающий раритет, а как полноценный экспонат, способный прослужить еще не одно десятилетие. Библиотека имени Горького вновь обогатила свой фонд частицей живой истории — и теперь каждый желающий может прикоснуться к виду Рязани середины XIX века, не опасаясь разрушить ее.

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