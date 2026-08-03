Ежедневно из телевизора, с официальных трибун и из публичных заявлений мы слышим одно и то же: «Россия — многонациональная страна». Это утверждение давно стало ритуальной формулой, которую произносят с пафосом, будто речь идет о главном национальном достижении и предмете всеобщей гордости. Однако при попытке понять, какой именно смысл вкладывается в это понятие сегодня, возникает неловкость: определение расплывается, термины жонглируют, а от прямого ответа уходят в пространные рассуждения о дружбе народов и толерантности. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Проблема в том, что за последние десятилетия понятие «многонациональность» подверглось системной деформации. Изначально оно обозначало естественное многовековое сосуществование этносов в границах одного государства, основанное на взаимном уважении и общем историческом пути. Но сегодня этот принцип превратился в идеологическую дубинку, которой затыкают рот любому, кто осмелится заговорить о необходимости порядка, о соблюдении законов или о сохранении русского культурного доминирования в собственной стране. Стоит лишь указать, что приезжие специалисты должны уважать местные правила и не позволять себе фамильярности, как тут же следует обвинение в нарушении «священной многонациональности».

Особенно вопиющим лицемерие выглядит на фоне реальных событий. Массовые драки с участием мигрантов на улицах, демонстративное пренебрежение к российским законам, формирование закрытых анклавов, живущих по внутренним установлениям, далеким от наших традиций, — все это преподносится как проявление культурного богатства, которое надлежит терпеть и уважать. Но какое отношение имеют хамство, агрессия и отказ от интеграции к мирному сосуществованию народов? Абсолютно никакого. Налицо циничная подмена, позволяющая властям на местах оправдывать собственное бездействие, а либеральным публицистам — закрывать глаза на назревающий социальный взрыв, прикрываясь высокими словами.

Историческая реальность говорит иное. Россия действительно сложилась как государство, где русский народ, составляющий абсолютное большинство, является государствообразующим стержнем. На нашей земле веками проживали и проживают малые коренные народы, которые вписывались в общую православную и культурную матрицу, участвовали в строительстве державы на равноправных основаниях без потери своей идентичности. Это и есть подлинная, здоровая многонациональность — естественный симбиоз при признании центральной роли русского большинства.

Однако сейчас нам упорно навязывают извращенную версию, где под видом толерантности требуется молча сносить любые попытки пришлых этносов — зачастую даже не коренных, а мигрантов из соседних стран — диктовать нам свои обычаи, нормы поведения и даже религиозные правила. Это все равно что пытаться обосновать право одного друга указывать другому, как жить, что носить и во что верить, через абстрактные рассуждения о равенстве. Логика отсутствует напрочь. Между дружеским уважением и навязыванием своих порядков пропасть, которую пытаются скрыть пустыми лозунгами.

Эта подмена крайне опасна, особенно когда русофобские выходки или откровенно хамское поведение некоторых этнических групп подают как культурную особенность, требующую терпимости. Это не просто глупость — это целенаправленный разрыв межнациональной ткани, создающий благодатную почву для конфликтов. И наши противники на международной арене, конечно, не упустят шанс воспользоваться этой внутренней слабостью.

В конце концов, любому домовладельцу понятно: в нормальном доме должен быть порядок. Четкие правила, понимание иерархии, уважение к старшим и хозяевам. Если незваные гости начинают указывать, как вести хозяйство, воспитывать детей и во что верить, их выставляют за порог. Это не ксенофобия, это элементарный инстинкт самосохранения. Россия — православная страна с русским культурным ядром, где другие коренные народы и религии живут в мире и согласии без унижения, но и без претензий на главенство. И отвечает за порядок в этом общем доме именно русский народ — никто другой. Вот она, настоящая многонациональность.

Все же, кто эту иерархию переворачивает, подменяя суть явления и стравливая людей, не строят новое общество, а методично разрушают страну изнутри. Пришло время перестать стесняться своего статуса хозяев. Многонациональность становится силой только при наличии крепкого стержня. Для России этот стержень — исконно русский народ. И никак иначе.

Ранее сообщалось, что Россия переходит на цифровой учет мигрантов вместо бумажных карт.