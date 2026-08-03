Новая выплата на школьников: в Госдуме оценили востребованность

В России вновь заговорили о том, чтобы помочь родителям собрать детей в школу за счет государства, и эта инициатива, кажется, нашла живой отклик среди тех, кто ежегодно подсчитывает, во сколько обходится 1 сентября. Депутат Госдумы Светлана Бессараб, представляющая Комитет по труду и социальной политике, в беседе с Pravda.Ru фактически дала зеленый свет идее о федеральной выплате семьям со школьниками.

Поводом для дискуссии стало предложение вице-спикера Бориса Чернышова, который обратился в правительство с инициативой ежегодно компенсировать затраты на форму и канцелярию. И, судя по реакции парламентариев, этот вопрос не уйдет в долгий ящик.

Суть дискуссии упирается в два ключевых момента: востребованность и деньги. Бессараб напоминает, что похожий механизм уже обкатали на практике, когда разрешили обналичивать остатки материнского капитала до 10 тыс. рублей — народ тогда выстроился в очереди, и это стало индикатором реальной нужды. Однако сегодня география поддержки неравномерна: в некоторых регионах многодетные семьи уже получают выплаты на форму, но это капля в море, а главное — льгота касается далеко не всех и действует выборочно. Региональные бюджеты, как признают сами депутаты, разбалансированы, а потому тянуть финансовое бремя помощи всей страны на местах не получается. Именно поэтому федеральный формат выглядит логичнее: он уравнивает права семей независимо от того, живут они в богатом нефтяном регионе или в дотационной области.

Однако самый острый вопрос, который Бессараб ставит в центр обсуждения, — это цена вопроса и готовность бюджета. Парламентарий прямо указывает: сама по себе выплата нужна, но, чтобы инициатива стала законом, необходимо провести скрупулезные расчеты. Государство сегодня и так активно латает социальную сферу: например, на федеральном уровне бьются над тем, чтобы обеспечить горячим питанием всех школьников, но даже там остаются нерешенные вопросы. В этом контексте новая выплата выглядит как логичное продолжение государственной заботы, но с оглядкой на реальные возможности казны.

Итог этой истории пока не предопределен. С одной стороны, парламентарии признают, что сбор ребенка в школу — это серьезная нагрузка на семейный бюджет, и поддержка здесь действительно нужна. С другой стороны, обсуждение только начинается, и даже такие сторонники идеи, как Бессараб, отмечают, что все упирается в финансы. Тем временем в экспертном поле параллельно зреют более радикальные сценарии: кто-то предлагает пересмотреть логику начисления детских пособий, чтобы семья не теряла поддержку из-за незначительного роста зарплаты, а кто-то всерьез говорит о создании крупного базового актива для семьи при рождении ребенка. Так что будущее школьной выплаты зависит не только от доброй воли депутатов, но и от того, найдутся ли деньги в федеральном бюджете, который и без того разрывается на множество социальных обязательств.

Ранее она отвергла идею выплат безработным родителям за счет налогов.