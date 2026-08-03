Пожар в 30 милях от берега: в Черном море дроны атаковали турецкое судно с фруктами
Газета Cumhuriyet сообщила о пожаре на турецком судне после удара беспилотников
Торговое судно Nadezhda, следовавшее под флагом Камеруна из турецкого порта Самсун в Новороссийск с грузом свежих овощей и фруктов, подверглось атаке украинских беспилотников. В результате ударов на борту вспыхнул пожар, ранения получили четверо членов экипажа, сообщила газета Cumhuriyet.
Детали инцидента и обстановка в акватории
- Локация и масштабы атаки: ЧП произошло в 30 морских милях (около 48 км) от побережья Новороссийска. По заявлению капитана Ялчина Шахина, судно атаковали от 6 до 7 БПЛА.
- Пострадавшие и пожар: На борту начался пожар, который моряки пытались тушить своими силами. Пострадали четыре человека, среди которых трое — граждане Турции. Экипаж подал сигнал бедствия и запросил помощь.
- Предшествующие события: 1 августа в 130 милях от Новороссийска в результате атаки морских БПЛА затонул российский сухогруз «Янина» (все 17 членов экипажа были успешно спасены).