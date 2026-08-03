На Аллу Пугачеву одна за другой посыпались неприятности, и, кажется, черная полоса в жизни примадонны только набирает обороты. Сначала певица столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, а теперь к этому добавился новый удар — она лишилась прав на престижный товарный знак «Баронесса фон Орбах». Общественная Служба Новостей решила разобраться в мистической подоплеке происходящего и обратилась к финалистке «Битвы экстрасенсов» Дарье Мироновой, которая увидела в этих событиях не случайное стечение обстоятельств, а закономерный энергетический и кармический процесс.

По мнению Мироновой, причин для внезапного нашествия бед сразу несколько. Первая и самая очевидная — колоссальное внимание, которое сейчас приковано к Пугачевой. Артистка всегда находилась в центре общественного фокуса, но сегодня этот поток стал особенно плотным: одни посылают ей лучи восхищения, другие — откровенную агрессию и негатив. Этот энергетический коктейль, считает экстрасенс, не может не отражаться на общем состоянии звезды, пробивая ее ауру и ослабляя естественную защиту. Второй фактор — возраст: чем старше становится человек, тем более уязвимой становится его энергетическая оболочка, а значит, любой внешний импульс достигает цели быстрее и с большей силой.

Особое внимание Миронова обратила на астрологическую составляющую. Сейчас мы вступаем в так называемый коридор затмений — период, который традиционно обостряет все скрытые процессы и выносит на поверхность давно назревшие проблемы. То, что мы видим в жизни Пугачевой, по словам экстрасенса, — классическое проявление этого космического феномена, когда старые долги, энергетические хвосты и нерешенные конфликты дают о себе знать в самый неподходящий момент.

Но есть у этой череды неудач и более глубокая, почти философская причина — расплата за былую славу и влияние. Миронова напомнила, что Алла Борисовна долгие годы была главной звездой отечественного шоу-бизнеса и, по слухам, не всегда была добра к коллегам: кого-то не пропускала на эстраду, кому-то перекрывала кислород, кому-то завидовала. Все эти действия, считает экстрасенс, имеют свойство возвращаться бумерангом, и сейчас, когда защита ослабла, накопленный негатив рикошетом бьет по самой примадонне.

Итог же, по версии Мироновой, неутешителен, но не фатален: черная полоса — это не приговор, а сигнал к действию. Чтобы остановить цепь неудач и очистить пространство, певице необходимы серьезные энергетические практики — чистка биополя и постановка мощной защиты. Только так, уверена экстрасенс, Пугачева сможет погасить негативные волны, которые нахлынули на нее со всех сторон, и вновь обрести равновесие. В противном случае кризис может затянуться, и новые удары судьбы не заставят себя ждать.

Ранее сообщалось, что легендарный российский бренд Пугачевой «отобрали» за копейки.