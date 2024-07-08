«Полная фигня»: Анастасия Волочкова раскритиковала образ Мятной Лилу
Фото: [vk.com / Анастасия Волочкова]
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом Regions раскритиковала образ популярного блогера Мятной Лилу — девушка выбрала себе амплуа фарфоровой куклы.
По словам Волочковой, она живет по соседству с блогером и замечает, что местных жителей пугает девушка в образе куклы с огромными бантами на голове.
«Вместо того, чтобы смыть этот ужас и заняться саморазвитием, восстановить отношения с родной матерью, она занимается ерундой», — заявила балерина.
Артистка также рассказала, что дом, в котором живет Лилу, срочно нуждается в ремонте. Денег на это у девушки нет. Между тем, владелицей постройки по документам является мать блогера, но женщина сейчас находится в другой стране. Балерина отметила, что девушка не общается с матерью.
Она добавила, что готова наладить отношения с Лилу после недавнего скандала, если та «возьмется за ум» и перестанет убегать от реальности и существующих проблем.
«Амплуа фарфоровой куклы — это не образ, а полная фигня. Это никчемный образ. Настоящее амплуа было у Марьи Плисецкой, у великих артистов и оперных див. А отбеливать себе лицо и надевать на себя бантики, простите, но для этого много ума не нужно», - заключила балерина.