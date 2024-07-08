«Полная фигня»: Анастасия Волочкова раскритиковала образ Мятной Лилу

По словам Волочковой, она живет по соседству с блогером и замечает, что местных жителей пугает девушка в образе куклы с огромными бантами на голове.

«Вместо того, чтобы смыть этот ужас и заняться саморазвитием, восстановить отношения с родной матерью, она занимается ерундой», — заявила балерина.

Артистка также рассказала, что дом, в котором живет Лилу, срочно нуждается в ремонте. Денег на это у девушки нет. Между тем, владелицей постройки по документам является мать блогера, но женщина сейчас находится в другой стране. Балерина отметила, что девушка не общается с матерью.

Она добавила, что готова наладить отношения с Лилу после недавнего скандала, если та «возьмется за ум» и перестанет убегать от реальности и существующих проблем.