«Полный пшик»: Губерниев оценил угрозы Украины бойкотировать турнир с участием россиянки Мельниковой

Глава UGF Ирина Дерюгина заявила, что Украина может сняться с турнира, если Международная федерация гимнастики (FIG) не пересмотрит своего решения по поводу допуска олимпийской чемпионки из России Ангелины Мельниковой, которая формально является военнослужащей.

«Это все полный пшик. Эти угрозы не имеют никакого значения, и обращать на это внимание вообще не стоит. Если хотят, пусть бойкотируют. Другим же будет только легче. Никто и не заметит их отсутствие», — сказал Губерниев.

Он отметил, что FIG не будет «стрелять себе в ногу» и не изменит уже принятого решения.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонисты сборной России массово жалуются на качество экипировки.