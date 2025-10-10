Полузащитник ЦСКА Кисляк не видит смысла в переходе в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб, в частности, в «Зенит».

«Не вижу смысла, когда у тебя все хорошо в своем клубе, тебе доверяет тренер и руководство. Уходить в «Зенит», сорваться с места — зачем? Тем более, если твой клуб конкурентоспособен в борьбе за самые высокие места, зачем уходить?» — ответил Кисляк.

20-летний футболист допустил, что мог бы перейти в другой клуб, если этого будет хотеть ЦСКА.

В межсезонье Кисляка хотел приобрести «Фенербахче». Также сообщалось, что за полузащитником внимательно следит «Порту».

Один из самых талантливых российских футболистов связан с армейским клубом до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает Кисляка в €16 млн, причем с начала сезона его стоимость выросла вдвое. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав пять передач.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможности получения российского паспорта бразильским защитником армейцев Мойзесом.