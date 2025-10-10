В ЦСКА оценили вероятность получения российского паспорта защитником Мойзесом

Ранее стало известно, что ЦСКА хочет предложить 30-летнему футболисту новый контракт.

Бабаев отметил, что клуб не хотел бы повторения истории с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом. Футболист вначале получил российский паспорт, но затем отказался играть за сборную России, получив вызов в национальную команду Бразилии.

«Считаю, это не совсем правильно. Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров. С Мойзесом обсуждали этот вопрос, но очень предварительно. Он взял паузу на раздумье. Так что не педалируем», — рассказал Бабаев.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за команду во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

