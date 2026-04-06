«Помогает мне разобраться в себе»: Аня Пересильд рассказала о терапии с психологом

Дочь звезды «Вызова», российской актрисы Юлии Пересильд Анна призналась, что уже несколько лет посещает психолога. По словам девушки, специалист помогает ей разбираться в проблемах, указывать на ошибки и лучше понимать себя, сообщает StarHit.

Анне Пересильд 16 лет. Девушка получила широкую известность после сериала «Слово пацана». Актриса призналась, что не боится говорить о своей уязвимости. Также она заявила, что ей нравится ходить на консультации к психологу.

«На самом деле проблемы все равно есть. Тебе говорят какую-то правду про тебя, и какую-то не очень приятную. Мне очень четко указывают, в чем я не права, что я сделала не так. До сих пор нахожусь в терапии. Я уже три года занимаюсь с психологом, или даже четыре», — рассказала Анна.

По ее словам, главная сложность для нее представляет общение со сверстниками. Анне тяжело заводить друзей и поддерживать ровные отношения с одноклассниками. Она предполагает, что некоторых людей отталкивают ее лидерские качества: в любой компании она часто становится главной, из-за чего начинает раздражать окружающих.

Стоит отметить, что в ноябре 2025 года Анна лидировала в рейтинге лучших актрис года по версии россиян, обойдя таких маститых артисток, как Мария Аронова и Светлана Ходченкова. Девушка признается, что поддержка семьи и работа с психологом помогают ей сохранять трезвую голову.

