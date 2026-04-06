Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин назвал себя рукастым мужиком

Звезда сериала «Слово пацана», российский актер Слава Копейкин рассказал о своих неожиданных талантах. В интервью WomanHit.ru он признался , что благодаря детству в смоленской деревне умеет строить дома и делать проводку.

Артист рассказал, что всему этому он научился у бабушки, когда проводил каникулы в Смоленской области.

«Навыков у меня гигантское количество — могу и дом построить, и проводку сделать, и глубокую яму вырыть, и козу подоить, и петуха зарубить, и так далее. Быт меня не пугает — мужик я рукастый», — отметил Копейкин.

Эти навыки, по его словам, хорошо помогают в жизни и делают его независимым от городских служб.

Копейкин также признался, что сейчас у него нет девушки, и он не ищет идеал. По его словам, фанаты его не преследуют, потому что он ведет скромный образ жизни.

