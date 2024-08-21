Порядка 88 российских спортсменов получили аккредитации на Паралимпиаду

Не менее 88 российских спортсменов-паралимпийцев отправятся в Париж для участия в Паралимпийских играх. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу российского паралимпийского комитета Павла Рожкова.

Со слов собеседника агентства, всего изначально планировалось отправить во Францию 92-х спортсменов из России, однако у четырех из них внезапно возникли некоторые проблемы с допуском к Играм.

«Были проблемы с двумя пловцами, сделали рокировку по вылету с легкоатлетами, полетят на два дня позже. Спасибо калужанам, которые предоставили им все условия, они через два дня полетят. Спортсмены, которые еще пока не получили допуск, продолжают тренироваться», – пояснил глава комитета.

Он добавил, что вопрос аккредитации оставшихся четырех россиян со службами безопасности Франции сейчас прорабатывается.

Ранее сообщалось, что провалившая гендерный тест и ставшая в последствии олимпийской чемпионкой в Париже боксерша Хелиф приняла участие в рекламе салона красоты.