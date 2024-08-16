Провалившая гендерный тест боксерша Селиф сменила образ на более женственный

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, изменила образ на более женственный, снявшись в рекламе салона красоты.

Спортсменка представила видео в соцсетях. На нем она предстала с распущенными волосами и макияжем. Это сильно отличалось от того, как она выглядела на Олимпийских играх в Париже.

Халиф выиграла золото Олимпиады. Ранее она провалила гендерный тест и не была допущена к участию в чемпионате мира, однако ей разрешили принять участие в Играх.

Выступление спортсменок с сомнительным гендером стало одним из многочисленных скандалов на парижской Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время церемонии закрытия Олимпийских игр.