Порядка пятидесяти тысяч гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в подмосковном Чехове

Более пятидесяти одной тысячи гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в городском округе Чехов, посвященный Молодинской битве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Примечательно, что организаторами данного фестиваля выступило правительство региона и администрация муниципалитета. Для гостей фестиваля подготовили большую программу, которая погрузила посетителей в атмосферу Руси XVI века. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.

А кульминацией праздника стала реконструкция битвы. В этом году в ней приняли участие порядка 25 военно-исторических клубов.

«Этот праздник уже приобрел масштаб большого, по-настоящему народного события, он собирает все больше участников и зрителей с каждым годом. В этом году — 51тысячу человек! Радует, что набирают популярность мероприятия, где и жители, и гости Подмосковья могут познакомиться со славным страницами истории нашей страны, одна из которых — битва при Молодях — долгое время была не так хорошо известна», — рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Целый день на фестивале работали мастер-классы, на которых рассказывали и, самое главное, показывали многие тонкости работы ремесел, которыми в совершенстве владели наши предки. Гости смогли поработать с кожей, глиной и древесиной, сплести поделки из бересты, приготовить блюда народных кухонь, узнать, как работали гончары, пекари, литейщики и многие другие. И взрослые, и дети смогли найти себе занятие по душе.