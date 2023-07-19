Португальский клуб отказался продавать футболиста «Зениту» менее чем за сто миллионов евро

«Бенфика» отказалась продавать «Зениту» бразильского вингера Давида Нереса менее чем за 100 млн евро, сообщает портал Sport24.

Именно такая сумма прописана в качестве отступных за футболиста. По данным портала, «Зенит» готов был предложить португальцам 25 млн евро – именно во столько оценивается бразилец на Transfermarkt.

«Зенит» подыскивает замену своему лучшему бомбардиру прошлого сезона Малкому, который может переехать в Саудовскую Аравию.

Нерес в прошлом сезоне провел за «Бенфику» 48 матчей, забил 12 мячей и отдал 16 передач.

В настоящее время рекорд самого дорогого трансфера в российском футболе принадлежит все тому же «Зениту». В 2012 году петербургский клуб заплатил по 40 млн евро за Халка и Акселя Витселя, а в 2019-м выложил такую же сумму за Малкома.