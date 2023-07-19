Португальский клуб отказался продавать футболиста «Зениту» менее чем за сто миллионов евро
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«Бенфика» отказалась продавать «Зениту» бразильского вингера Давида Нереса менее чем за 100 млн евро, сообщает портал Sport24.
Именно такая сумма прописана в качестве отступных за футболиста. По данным портала, «Зенит» готов был предложить португальцам 25 млн евро – именно во столько оценивается бразилец на Transfermarkt.
«Зенит» подыскивает замену своему лучшему бомбардиру прошлого сезона Малкому, который может переехать в Саудовскую Аравию.
Нерес в прошлом сезоне провел за «Бенфику» 48 матчей, забил 12 мячей и отдал 16 передач.
В настоящее время рекорд самого дорогого трансфера в российском футболе принадлежит все тому же «Зениту». В 2012 году петербургский клуб заплатил по 40 млн евро за Халка и Акселя Витселя, а в 2019-м выложил такую же сумму за Малкома.