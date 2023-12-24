Посетители подмосковного стенда выставки «Россия» могли попробовать себя в роли ремесленника

Подмосковье представило уникальные народные художественные промыслы на международной выставке-форуме «Россия». Под руководством представителей фабрик и производств НХП Московской области гости выставки учились росписи по фарфору, папье-маше, дереву, знакомились с историей и особенностями разных промыслов.

Посетительница стенда из Белгородской области Татьяна расписала деревянную игрушку «Курочки, клюющие зерно».

«Мне очень понравились игрушки, поэтому решила поучаствовать в мастер-классе. Было несложно, нам все рассказали, показали. Надо как можно больше дерева живого оставить, потому что это очень ценно. Получилось занимательно, интересно как для детей, так и для взрослых. Мы наслаждаемся этой прекрасной выставкой и очень рады, что попали сюда», — поделилась Татьяна.

Под руководством главного художника Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елены Моисеевой гости стенда в преддверии Нового года и Рождества создавали елочные игрушки. Елена работает в Федоскино более 40 лет. Фабрика славится династиями мастеров. Например, общий трудовой стаж одной из них, династии Кругликовых, более 200 лет. Сегодня дело родственников продолжает художник Алла Бобровник. А из династии Рогатовых сейчас на фабрике трудятся 16 человек.

Отмечается, что на этой неделе гости стенда региона знакомились не только с промыслами Московской области. Так, под руководством инструкторов подмосковной школы пилотирования FPV-дронов каждый мог ощутить себя настоящим пилотом, оператором дрона на симуляторе виртуальной реальности.

Еще посетители выставки мастерили эко-кормушки в форме уточки — символа «Добродела». У них картонная основа, а семена, которыми украшают изделия, крепятся на клейстер из муки и крахмала. Если даже кормушка упадет, то разложится уже через три месяца и не причинит вреда природе.