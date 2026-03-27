После потери и долгого молчания: Катерина Шпица вышла в свет с округлившимся животом и рассказала о помощи психологов

Катерина Шпица, которая редко балует поклонников светскими выходами, сделала исключение, причем в очень важный для себя период. Актриса посетила премию Художественного театра в закрытом обтягивающем платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот, и впервые после долгого молчания рассказала о том, как справлялась с трагедией, сообщает The Voice.

Для Шпицы четвертая церемония вручения премии стала не просто светским мероприятием, но и личным заявлением. Актриса, которая воспитывает 13-летнего сына Германа, ждет второго ребенка — и на этот раз она решила не скрывать своего положения, выбрав наряд, деликатно открывающий детали.

О беременности от мужа Руслана Панова Шпица объявила в конце декабря. Но мало кто знал, что этому счастливому известию предшествовала тяжелая история: в ноябре 2024 года у актрисы случилась неразвивающаяся беременность. Потеря ребенка стала для нее сильным ударом.

В одном из интервью Шпица призналась, что обратилась за помощью к психологам — и именно специалисты помогли ей проработать страхи и снова поверить в лучшее.

Сейчас актриса не планирует устраивать пышное гендер-пати: пол и имя будущего малыша уже известны, но, по словам Шпицы, это останется их семейной тайной.

