В ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа построили поликлинику

В жилом комплексе «Заречье Парк» Одинцовского округа построили и ввели в эксплуатацию поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После открытия учреждения жители проекта и соседних ЖК смогут вблизи от дома получить консультацию врача, пройти обследование или сдать анализы. Там будут работать 89 специалистов здравоохранения.

Площадь учреждения превысила 3,3 тыс. кв. м, там оборудованы кабинеты невролога, эндокринолога, гинеколога, уролога, офтальмолога, кардиолога и других специалистов. На первом этаже находятся отделения рентгенологии, маммографии и флюорографии, на третьем — стоматологический кабинет, на четвертом — отделение функциональной диагностики.

На прилегающей территории провели комплексное благоустройство, оборудовали велопарковку и несколько парковочных мест для автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.