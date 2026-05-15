«Осталось 3,5 часа до МКАД»: Дмитрий Назаров отреагировал на слухи о возвращении в Россию

Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров решил лично прокомментировать информационную бурю вокруг его семьи. Артист опубликовал в своем блоге видео, в котором иронично отреагировал на новости о «покаянном» письме его супруги Ольги Васильевой в Государственную думу РФ, сообщае т Super.ru.

Назаров заявил, что они с женой уже «миновали границу Белоруссии и России и сейчас едут по Смоленщине».

«Какая ты странная, Оля! Как куда [едем]? В ответ на твое трогательное письмо в Государственную думу мы получили не менее трогательное разрешение вернуться в Москву. <…> Нам осталось 3,5 часа до МКАД», — с юмором сообщил он.

После короткой паузы Назаров сменил тон на более серьезный. Он опроверг слухи о возвращении в Россию в ближайшее время. Актер также обратился к поклонникам, отметив, что многие из них, судя по реакции, потеряли чувство юмора и способность здраво оценивать информацию.

Напомним, что накануне телеграм-канал Mash сообщил,что Васильева обратилась в Госдуму с письмом. В нем она якобы просила разрешить им с мужем вернуться на родину. В качестве аргументов женщина указала, что жизнь в эмиграции подорвала здоровье Назарова, который тяжело болел. Сама Васильева позже назвала эту информацию фейком.

Ранее продюсер Леонид Дзюник прокомментировал информацию о письме Ольги Васильевой в Госдуму РФ.