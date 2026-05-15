В Реутове состоялся День бесплатной юридической помощи

В подмосковном Реутове на территории МФЦ провели День бесплатной юридической помощи для граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В нем приняли участие представители Управления Министерства юстиции РФ по Московской области, областной нотариальной палаты, региональной Адвокатской палаты. Участие также приняли помощник начальника регионального ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС Александр Лысов, председатель Общественного совета при ГУФСИН Сергей Леонов.

Они ответили на вопросы жителей, которые были связаны со списанием кредитов банками, снятием судимости, с лиц, отбывавших наказание, прекращение исполнительных производств и не только.

Отметим, что мероприятие было организовано Управлением Министерства юстиции по региону.

