После трех лет молчания в соцсетях стало известно о смерти украинской блогерши Наты Лайм

Интернет-сообщество потрясла трагическая новость — 29 апреля 2025 года ушла из жизни 31-летняя блогер Ната Лайм, известная миллионам подписчиков своими остроумными скетчами и ярким чувством юмора.

О смерти украинской звезды YouTube стало известно лишь в августе — в соцсетях появилась фотография могилы Наты. Смерть девушки также подтвердил ее муж.

Наталья прославилась благодаря двум успешным YouTube-каналам, где регулярно радовала зрителей новыми видео. Однако в декабре 2021 года ее активность резко сократилась — последний ролик остался без продолжения, а сама блогер постепенно исчезла из медиапространства, изредка появляясь лишь в сторис других соцсетей.

Поклонники, долгое время желающие получить объяснения, выражают соболезнования и вспоминают любимую блогершу. Некоторые уверены, что причиной смерти стал суицид, однако родственники Наты не подтверждают эти данные и просят не распространять различные слухи.

По другой информации, Ната погибла в результате несчастного случая, однако официальной информации нет.

