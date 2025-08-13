Не стало французского актера и журналиста Эрика Кольме-Даага

Французская культура понесла невосполнимую утрату — на 78-м году скончался Эрик Кольме-Дааг, легендарный актер, журналист и культовая фигура парижской богемы. О смерти деятеля культуры стало известно из его профиля базы музыкального агрегатора Discogs. Информацию о кончине Даага подтвердили и его коллеги.

Родившийся в 1948 году в Париже, Кольме-Дааг начал карьеру в легендарном молодежном журнале Salut les copains (позже — Salut!), который стал голосом поколения 1960-х. Однако настоящую славу ему принесла работа в журнале Photo, которым он руководил на протяжении полувека, создавая уникальный визуальный стиль французской фотожурналистики.

В мире кино Кольме-Дааг запомнился ролью в дебютном полнометражном фильме Жана-Мари Перье «Тумук Умак» (1971), где он снимался вместе с Марком Порелем и Андре Пуссом. Хотя эта работа осталась его единственной заметной актерской работой, она стала важной вехой в истории французского кино.

Кольме-Дааг был человеком-эпохой — связующим звеном между золотым веком французской прессы, миром шансона и кинематографом.

