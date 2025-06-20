После выступления Макарова Собчак вспомнила о скандальной «голой вечеринке»

Телеведущая и блогер Ксения Собчак решила вспомнить скандальную «голую вечеринку» Насти Ивлеевой после выступления главы комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Видеофрагмент обращения Собчак опубликовало РБК.

Отмечается, что Макаров, говоря об экономике России, заявил, что современные основные экономические законы еще не сформулированы. По его словам, страна только стоит на пороге определения новых правил игры.

Макаров в своей речи отметил, что Советский Союз рухнул именно из-за неспособности реализовать главный экономический закон социализма, и предостерег от возможных проблем, связанных с ростом потребностей трудящихся и ограниченными ресурсами государства.

«У меня странное ощущение. Андрей Михайлович такую сейчас речь сказал, крамольную в каком-то смысле. У меня вообще ощущение, что я в шаге от голой вечеринки, хотя пришла в очень приличное место», — отреагировала Собчак на высказывание.

Ответ Макарова не заставил долго ждать.

«Вы знаете, кому что нравится, в конце концов, каждый выбирает для себя ту вечеринку, где ему более комфортно», — сказал он.

«Голая вечеринка» — скандальное мероприятие, организованное блогером Настей Ивлеевой в одном из московских баров в конце 2023 года. Главной «фишкой» мероприятия стал дресс-код, состоящий из вызывающих нарядов и нижнего белья. Участниками вечеринки были сама Собчак, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита и многие другие представители шоу-бизнеса.

Ранее журналистку и телеведущую Ксению Собчак удивила одна деталь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).