Собчак удивила одна деталь на ПМЭФ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на одну деталь, связанную с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Блогер поделилась наблюдениями в своем телеграм-канале.

Собчак написала, что в ходе ПМЭФ не увидела ни одну из представительниц эскорт-сервиса, которые обычно сопровождают такие мероприятия. Она предположила, что это связано с текущим экономическим кризисом.

«Форумчаночек на ПМЭФ почти не видно, зато много беременных. Может быть, вместо эскортниц, специально завезли беременных, чтобы показать, что традиционные ценности у нас работают?» — написала Собчак.

Ранее телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» раскрыл, сколько могут заработать эскортницы за время ПМЭФ. По информации источников, доход в это время у представительниц такой «индустрии» может достигать 3 млн руб.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в форуме участвует президент России. В 2025 году мероприятие проходит с 18 по 21 июня на базе конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум».

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ ликвидировал по иску Министерства юстиции РФ партию «Гражданская инициатива», выдвигавшую в президенты Ксению Собчак.