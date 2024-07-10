«Позор русского народа»: певица Настя Ермак раскрыла подробности инцидента с травлей в метро

«Мы с другом зашли в вагон, незнакомец сразу заприметил меня и со словами: «это нужно снять» включил камеру на телефоне и направил на меня. Я его спросила, не является ли он блогером, он молчал-молчал, а потом спросил, какая у меня национальность, когда узнал, что я русская, началась его тирада с оскорблениями», — сообщила певица.