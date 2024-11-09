Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Организационный комитет по подготовке спортсменов из России к Олимпийским и Паралимпийским играм отныне упразднен. Такое решение, как информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства, принял российский кабинет министров.

Как следует из опубликованного на портале правовой информации документа, принято решение прекратить работу данного комитета. Причины упразднения не приводятся.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — говорится в документе.

Оргкомитет по подготовке российских атлетов к главным спортивным стартам четырехлетия был создан 29 ноября 2014 года. Его целью являлось создание всех необходимых условий для достойного выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх спортсменов из России.

Напомним, с 2022 года российские атлеты по распоряжению Международного олимпийского комитета имеют право участвовать в Олимпийских играх исключительно в нейтральном статусе и после специального отбора. На прошедшей минувшим летом летней Олимпиаде во французском Париже приняли участие лишь 15 российских атлетов.