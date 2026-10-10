Школьников ждут десять дней отдыха подряд: когда начнутся осенние каникулы

Осенние каникулы в российских школах рекомендуется провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года. С учетом государственного праздника 4 ноября школьники смогут отдыхать десять дней подряд. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве просвещения России.

В ведомстве уточнили, что предложенный период является рекомендательным. Образовательные организации могут использовать календарный график Минпросвещения или самостоятельно определять даты каникул при составлении собственного учебного расписания.

При разработке графика школы вправе учитывать региональные особенности, этнокультурные традиции и запланированные мероприятия. Поэтому фактические сроки отдыха в отдельных образовательных учреждениях могут отличаться от рекомендованных министерством.

Если школа придерживается предложенного расписания, последним учебным днем перед каникулами для большинства учащихся станет пятница, 23 октября. Для школьников, которые учатся по шестидневной неделе, занятия могут завершиться в субботу, 24 октября.

Официально осенние каникулы начнутся в понедельник, 26 октября, и продлятся до вторника, 3 ноября включительно. Таким образом, непосредственно каникулярный период составит девять календарных дней.

Дополнительный выходной предусмотрен 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства. Это государственный праздник, который является нерабочим днем.

При таком расписании школьники вернутся к занятиям в четверг, 5 ноября. С учетом выходных 24 и 25 октября общий непрерывный период отдыха у учащихся с пятидневной учебной неделей может составить 12 дней.

При этом окончательные даты начала и завершения каникул необходимо уточнять в своей школе, поскольку Минпросвещения не устанавливает единый обязательный график для всех образовательных организаций страны.