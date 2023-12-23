Правоохранительные органы проверяют информацию о смерти участницы «Пацанок» Янголенко
Фото: [©Андрей Стенин/РИА Новости]
Правоохранительными органами проводится проверка сведений о смерти 21-летней участницы реалити-шоу «Пацанки» Дианы Янголенко. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что о ее «смерти» заявил ее молодой человек, однако родные девушки ничего не знают и считают это бредом.
Отмечается, что три дня назад девушка решила продегустировать в одном из отелей Санкт-Петербурга необычную настойку с галлюциногенными грибами, после чего перестала выходить на связь. А молодой человек чрез несколько дней заметил опечатанную дверь.
Добавляется, что данных о ее смерти не поступало в полицию Санкт-Петербурга.