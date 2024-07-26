Представитель Ларисы Долиной рассказал о попытках мошенников оформить кредит на ее имя

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с корреспондентом портала Regions рассказал, что мошенники пытались оформить кредит на имя артистки.

Ранее ряд изданий сообщал, что певица якобы взяла заем на пятьдесят миллионов рублей, заложив свой загородный дом в Подмосковье. Деньги артистке понадобились на организацию юбилейного тура. По словам Пудовкина, эта информация не соответствует действительности.

«Лариса Александровна, конечно же, не закладывала свое имущество. Это исключительно дело рук мошенников, которые воспользовались громким именем, чтобы заполучить нужную им сумму», - заявил он.

Пудовкин отметил, что злоумышленники подделали голос и внешность певицы, чтобы заложить ее недвижимость в Подмосковье. Сейчас ситуация под контролем, юристы артистки намерены обратиться в правоохранительные органы.

Бывший муж Долиной и ее продюсер Илья Спицын признался, что не слышал об инциденте.