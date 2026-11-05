Реконструкция очистных сооружений в Павловском Посаде завершится к 2028 году

В Павловском Посаде реконструируют межрайонные очистные сооружения. Работы планируется завершить к 2028 году, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ход работ на объекте проверил депутат Госдумы Геннадий Панин. Заместитель гендиректора Мособлводоканала Илья Матус рассказал ему о плане модернизации.

Очистные сооружения ввели в 1971 году. За все время работы физический износ оборудования достиг 95%. Реконструкция объекта стартовала в марте текущего года.

Сейчас завершаются проектно-изыскательские работы. В декабре документация должна пройти госэкспертизу. В 2027-м начнутся строительные работы.

Комплекс принимает стоки от более чем 200 тыс. абонентов. После реконструкции его мощность составит 60 тыс. кубометров в сутки.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Одинцовский округ проверил ход реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода.