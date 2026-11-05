Первая региональная акция «Ночь в ДК» прошла в домах культуры Московской области

Первая региональная акция «Ночь в ДК» прошла в домах культуры Подмосковья. К проекту присоединились учреждения в 56 округах, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция была приурочена ко Дню народного единства. В ее рамках в ДК региона проходили тематические концерты и квесты, камерные встречи с живым исполнением и кинопоказы, мастер-классы и творческие лаборатории. Общее число посетителей превысило 27 тыс. человек.

К примеру, в дубненском Дворце культуры «Октябрь» Центр национальных культур организовал большой хоровод. В Талдомском филиале Московского губернского колледжа искусств прошла игровая программа «Игровые закрутихи».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.