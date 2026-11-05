«Удобная точка входа»: обозреватель назвал первую цель России в Европе

В России предложили план возможных ударов по объектам в Европе, которые помогают ВСУ. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на военного обозревателя Влада Шлепченко.

По мнению эксперта, начинать следует с Прибалтики. Там развернут существенный комплекс производств, работающих на ВСУ. В частности, выпускают летающие дроны, наземные робототехнические комплексы и другое. Кроме того, прибалты много раз пропускали через свое воздушное пространство украинские дроны. И тут есть очень удобная точка входа.

Шлепченко считает: европейские страны, поддерживающие Киев, должны осознавать ответные последствия на своей территории. При этом удары следует рассматривать не как разовую акцию, а как инструмент давления. Должен быть некий период рутинизации ударов. Нельзя просто так взять и ударить по Берлину, Парижу или Лондону — это будет однозначно очень жесткий ответ. Логика та же, что у Ирана: начинать с тех, кто дал повод, и тех, кто мало что может сделать в ответ.

Следующим направлением эксперт назвал Данию, где развернут крупный производственный комплекс с участием украинских компаний. Следует учитывать вклад разных стран в обеспечение украинской армии. Однако конечная цель стратегии — не расширение противостояния, а политический рычаг. Технически ударить — нет никаких проблем, но нужно понимать, как этим управлять, заключил Шлепченко.

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