Ученые нашли простой способ предотвратить миллионы смертей от сердца

Nature Health: ученые связали замену соли на калиевую со снижением смертности

Здоровье

Замена обычной поваренной соли на соль с добавлением калия может ежегодно предотвращать почти три миллиона смертей и около 10 миллионов новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек. Об этом сообщает журнал Nature Health.

Ученые из Института глобального здравоохранения Джорджа оценили последствия перехода на обогащенную калием соль в 193 странах. Они смоделировали несколько сценариев — от полной замены обычной соли до использования только людьми с диагностированной гипертонией. Такая соль отличается тем, что часть хлорида натрия в ней заменена хлоридом калия. При этом по вкусу и способу использования она практически не отличается от привычной.

Исследователи объяснили: избыток натрия и недостаток калия способствуют повышению давления. Это увеличивает вероятность инсультов, инфарктов и заболеваний почек. Замена соли позволяет одновременно сократить потребление натрия и увеличить поступление калия. Согласно расчетам, массовый переход потенциально способен предотвратить до каждой десятой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве стран.

При этом ученые предупредили: людям с тяжелыми заболеваниями почек и принимающим некоторые лекарства нужно соблюдать осторожность из-за риска повышения уровня калия в крови.

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