Любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы
Фото: [Подмосковье сегодня/Евгения Макаренко/Сгенерировано нейросетью]
Леса Истринского округа преподносят сюрпризы любителям тихой охоты: несмотря на ноябрьские холода и засушливую осень, грибники продолжают собирать яркие фиолетовые рядовки и богатые урожаи фламулины, о чем изданию REGIONS рассказала биолог и миколог Анастасия Короткова.
По словам специалиста, сезон в Подмосковье далек от завершения. В местных лесах все еще можно отыскать крепкие экземпляры фиолетовой рядовки, которую в народе ласково называют синеножкой, хотя из-за сухой погоды часть находок оказывается испорченной. Настоящим же хитом ноября стала фламулина (зимний опенок), которая отлично чувствует себя на прелой древесине и валежнике, плодонося вплоть до наступления серьезных снегопадов.
Правила безопасности для ноябрьских грибников
Отправляясь в лес за поздним урожаем, эксперты советуют соблюдать простые меры предосторожности:
- Тщательная обработка: Фиолетовая рядовка относится к условно-съедобным грибам, поэтому перед приготовлением — жаркой или засолкой — ее необходимо в обязательном порядке отварить.
- Осторожность при сборе: Нельзя класть в лукошко незнакомые или вызывающие малейшие сомнения экземпляры.
- Экипировка: Из-за капризной ноябрьской погоды прогулка по лесу требует теплой одежды и непромокаемой обуви.