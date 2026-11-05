Любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы

Леса Истринского округа преподносят сюрпризы любителям тихой охоты: несмотря на ноябрьские холода и засушливую осень, грибники продолжают собирать яркие фиолетовые рядовки и богатые урожаи фламулины, о чем изданию REGIONS рассказала биолог и миколог Анастасия Короткова.

По словам специалиста, сезон в Подмосковье далек от завершения. В местных лесах все еще можно отыскать крепкие экземпляры фиолетовой рядовки, которую в народе ласково называют синеножкой, хотя из-за сухой погоды часть находок оказывается испорченной. Настоящим же хитом ноября стала фламулина (зимний опенок), которая отлично чувствует себя на прелой древесине и валежнике, плодонося вплоть до наступления серьезных снегопадов.

Правила безопасности для ноябрьских грибников

Отправляясь в лес за поздним урожаем, эксперты советуют соблюдать простые меры предосторожности: