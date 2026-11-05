Любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Евгения Макаренко/Сгенерировано нейросетью]

Леса Истринского округа преподносят сюрпризы любителям тихой охоты: несмотря на ноябрьские холода и засушливую осень, грибники продолжают собирать яркие фиолетовые рядовки и богатые урожаи фламулины, о чем изданию REGIONS рассказала биолог и миколог Анастасия Короткова.

По словам специалиста, сезон в Подмосковье далек от завершения. В местных лесах все еще можно отыскать крепкие экземпляры фиолетовой рядовки, которую в народе ласково называют синеножкой, хотя из-за сухой погоды часть находок оказывается испорченной. Настоящим же хитом ноября стала фламулина (зимний опенок), которая отлично чувствует себя на прелой древесине и валежнике, плодонося вплоть до наступления серьезных снегопадов.

Правила безопасности для ноябрьских грибников

Отправляясь в лес за поздним урожаем, эксперты советуют соблюдать простые меры предосторожности:

  • Тщательная обработка: Фиолетовая рядовка относится к условно-съедобным грибам, поэтому перед приготовлением — жаркой или засолкой — ее необходимо в обязательном порядке отварить.
  • Осторожность при сборе: Нельзя класть в лукошко незнакомые или вызывающие малейшие сомнения экземпляры.
  • Экипировка: Из-за капризной ноябрьской погоды прогулка по лесу требует теплой одежды и непромокаемой обуви.
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