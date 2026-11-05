Удача для натуралистов: седой дятел впервые попал в кадр в Алексеевском лесопарке

В Алексеевском лесопарке в Балашихе сфотографировали редкого седого дятла, занесенного в Красные книги Москвы и Московской области. Орнитологи «Лосиного острова» называют такую встречу настоящей удачей — птица скрытная и наблюдать ее доводится немногим. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Кадр с краснокнижной птицей удалось сделать фотографу Анне Ткачевой. Специалисты заповедника описывают облик пернатого как «неброскую элегантность»: спокойный серо-оливковый наряд, который выделяет седого дятла среди других лесных «барабанщиков».

Чем он отличается от сородичей

В отличие от более яркого зеленого дятла, у седого голова пепельно-серая, а спина оливково-зеленая. Размером он чуть меньше зеленого родственника, но сложением схож с ним. У самцов на лбу заметно красное пятно, тогда как у самок голова полностью серая.

Ноябрьские хлопоты

В ноябре седой дятел ведет активную жизнь, готовясь к холодам: обследует стволы и ветки в поисках спрятавшихся насекомых и ловко простукивает кору, добираясь до укромных ходов личинок. Основу его рациона составляют муравьи и другие насекомые, которых он нередко собирает прямо с земли, раскапывая муравейники. Зимой птица способна прорывать в снегу ходы глубиной до полуметра, чтобы добраться до добычи. Делает седой дятел и запасы — прячет семена, ягоды и жучков в трещинах коры. При этом, несмотря на название, долбит он редко и только мягкую древесину, предпочитая кормиться на поверхности.