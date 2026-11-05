«Переломаем им ноги»: Иран пригрозил Пашиняну из-за «маршрута Трампа»

Советник Хаменеи выступил против сделки Еревана с США

Политика

Советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти выступил с предупреждением в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Причиной стало решение армянского парламента ратифицировать соглашение о сотрудничестве с США по «маршруту Трампа» (TRIPP), который проходит через Зангезурский коридор.

В статье под заголовком «Откровенно и искренне с господином премьер-министром Армении», опубликованной газетой Ettela'at, Велаяти заявил, что действия Пашиняна противоречат интересам армянского народа, усиливают зависимость Еревана от Запада и открывают новую главу напряженности на Южном Кавказе. По словам советника, он уже изложил требования Ирана на встречах с заместителем главы МИД Армении и послом республики в Тегеране. Велаяти подчеркнул, что Исламская Республика не приемлет создание Зангезурского коридора при участии США. Он заявил, что недвусмысленно предупредил армянского посла: если президент США Дональд Трамп и его союзники попытаются пересечь эту красную линию, Иран «переломает им ноги».

Ранее Дмитриев назвал фейком сообщения FT о танкерах с дизелем.

Читайте также

После скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским

Готовьтесь к худшему: премьер Украины напугал критическим сценарием

Хакеры устроили разморозку Европе: холодильники в магазинах включили на 50 градусов

«Что, если Германия исчезнет?»: Зеленский задался тревожным вопросом

Европа потратила на российские энергоресурсы больше, чем на оружие Киеву

Переговоры в ОАЭ: политолог пояснил, зачем США пытаются наладить диалог Москвы и Киева

Переговоры в ОАЭ: политолог пояснил, зачем США пытаются наладить диалог Москвы и Киева

«Все настолько непредсказуемо»: союзники США заподозрили Трампа в давлении на Киев

Миссия в Алешках: политолог объяснил, зачем Мелании Трамп нужна была операция

Миссия в Алешках: политолог объяснил, зачем Мелании Трамп нужна была операция

Вучич признал поражение своей коалиции на парламентских выборах в Сербии

Вучич признал поражение своей коалиции на парламентских выборах в Сербии

Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире

Маск проигнорировал Зеленского: звонка по Starlink так и не было

Зеленский боится выборов в Европе: а вдруг новые лица не заплатят

Добавьте mosregtoday.ru в избранное