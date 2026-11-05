«Переломаем им ноги»: Иран пригрозил Пашиняну из-за «маршрута Трампа»

Советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти выступил с предупреждением в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Причиной стало решение армянского парламента ратифицировать соглашение о сотрудничестве с США по «маршруту Трампа» (TRIPP), который проходит через Зангезурский коридор.

В статье под заголовком «Откровенно и искренне с господином премьер-министром Армении», опубликованной газетой Ettela'at, Велаяти заявил, что действия Пашиняна противоречат интересам армянского народа, усиливают зависимость Еревана от Запада и открывают новую главу напряженности на Южном Кавказе. По словам советника, он уже изложил требования Ирана на встречах с заместителем главы МИД Армении и послом республики в Тегеране. Велаяти подчеркнул, что Исламская Республика не приемлет создание Зангезурского коридора при участии США. Он заявил, что недвусмысленно предупредил армянского посла: если президент США Дональд Трамп и его союзники попытаются пересечь эту красную линию, Иран «переломает им ноги».

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