Экстракт одного растения сократил число запоев у людей с алкогольной зависимостью

Экстракт кудзу сократил эпизоды пьянства у зависимых от алкоголя

Здоровье

Экстракт растения кудзу способен помочь людям с алкогольной зависимостью сократить количество эпизодов чрезмерного употребления спиртного. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликовавшие результаты в American Journal of Psychiatry.

В испытании участвовали 120 взрослых с расстройством, связанным с алкоголем. Все они выпивали большие дозы не реже раза в неделю. Половина добровольцев получала стандартизированный экстракт кудзу, остальные — плацебо. В течение 12 недель участники принимали средство примерно за 2,5 часа до предполагаемого употребления алкоголя. Обе группы также еженедельно проходили краткие консультации специалистов.

К концу исследования в группе кудзу среднее число дней с чрезмерным употреблением спиртного сократилось с 2,15 до 1,42 в неделю. В группе плацебо показатель почти не изменился: с 2,15 до 2,06 дня. Положительный эффект сохранялся и спустя три месяца после завершения лечения. Участники хорошо переносили экстракт, а частота побочных эффектов не отличалась от плацебо.

Авторы считают, что кудзу может стать дополнительным средством для сокращения употребления алкоголя.

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