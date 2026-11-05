Продюсер Макс Фадеев разрешил Линде исполнять его песни

58-летний продюсер Максим Фадеев заявил, что не собирается запрещать певице 49-летней Линде (настоящее имя — Светлана Гейман) исполнять композиции, автором которых он является, пишет KP.RU. Он опроверг слухи о возможном запрете, подчеркнув, что никогда не планировал ничего подобного. Кроме того, Фадеев назвал потрясением новость об обысках у артистки.

По словам продюсера, следственные действия проводили в рамках расследования. Он уверен, что слухи о его причастности к обыскам распространяли намеренно — некоторые СМИ и коллеги.

Фадеев также рассказал, что на протяжении 30 лет Линду пугали угрозой запрета исполнять его песни. По утверждению Фадеева, это делали мошенники, которые сейчас находятся в СИЗО.

«Я не собираюсь и не собирался запрещать Линде петь песни, которые я для нее написал. Передайте ей это, пожалуйста», — сказал он.

Весной 2026 года Линда дала развернутое интервью Ксении Собчак. В нем певица рассказала о сотрудничестве с Фадеевым в 1990-х годах, о прекращении общения с продюсером и о трудностях с продвижением музыки после этого. Линда отметила, что между ней и Фадеевым были только рабочие отношения. Она не исключила возможности поговорить с ним, хотя за годы стороны так и не наладили контакт.

После интервью стало известно об обысках у Линды и музыкального продюсера Михаила Кувшинова. Следственные действия связаны с уголовным делом руководителя музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, сооснователь группы «Комбинация» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве с песнями Александра Шишинина.