Представитель Подмосковья стал обладателем «золота» на этапе Кубка России по плаванию
Фото: [Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта]
Подмосковный спортсмен завоевал золотую медаль на I этапе Кубка России по плаванию на открытой воде. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Отмечается, что всего в соревнованиях принимали участие сто спортсменов из разных регионов России. А пловец Кирилл Беляев стал лучшим в заплыве на 10 км, оставив позади соперников из Удмуртии и Тульской области.
«Я предпочитаю плавать в холодной воде, поэтому условия, которые были сейчас в Москве, для меня близки к экстремальным. Порой очень тяжело было себя завести на работу, так как такая горячая вода очень сильно расслабляет. Не позволяет лично мне включить все внутренние ресурсы, но я очень рад, что смог сегодня победить», — поделился ощущениями от заплыва Кирилл Беляев.