Представитель Подмосковья стал обладателем «золота» на этапе Кубка России по плаванию

«Я предпочитаю плавать в холодной воде, поэтому условия, которые были сейчас в Москве, для меня близки к экстремальным. Порой очень тяжело было себя завести на работу, так как такая горячая вода очень сильно расслабляет. Не позволяет лично мне включить все внутренние ресурсы, но я очень рад, что смог сегодня победить», — поделился ощущениями от заплыва Кирилл Беляев.