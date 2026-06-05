Президент «Реала» пообещал купить игрока уровня Роналду: в Испании гадают, о ком идет речь

«Олисе? Прекрасный футболист, но это не он. Другой игрок. Это полузащитник или форвард. Холанд? Нет, это не он. Это не Доку. Этот игрок — суперзвезда. Люди не поверят, кто это! Трансфер уровня Криштиану Роналду с финансовой точки зрения», — написал Перес в соцсети.

Президент «Реала» уточнил, что это молодой футболист не из АПЛ. Теперь в Испании гадают, о ком идет речь. Журналист СОРЕ Арахна Родригес утверждает, что речь идет о полузащитнике ПСЖ Жоау Невеше.

Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. Предвыборная гонка между Пересом и Энрике Рикельме изобиловала откровенно ложными обещаниями. Так, Рикельме заявил, что договорился о трансфере Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», но сторона норвежцев опровергла эту информацию — с ними вообще никто не разговаривал. В свою очередь, Перес анонсировал назначение на пост главного тренера Жозе Моуринью и даже опубликовал фотографию специалиста в форме «сливочных». Португальцу пришлось оправдываться перед руководством «Бенфики», с которой у него контракт. Моуринью заявил, что опубликованное изображение сгенерировано ИИ.