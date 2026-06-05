Президент «Реала» пообещал купить игрока уровня Роналду: в Испании гадают, о ком идет речь
Президент «Реала» Перес анонсировал покупку игрока уровня Криштиану Роналду
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в ходе бурной предвыборной кампании пообещал осуществить трансфер на €150 млн. Функционер не назвал имени футболиста, но дал несколько подсказок.
«Олисе? Прекрасный футболист, но это не он. Другой игрок. Это полузащитник или форвард. Холанд? Нет, это не он. Это не Доку. Этот игрок — суперзвезда. Люди не поверят, кто это! Трансфер уровня Криштиану Роналду с финансовой точки зрения», — написал Перес в соцсети.
Президент «Реала» уточнил, что это молодой футболист не из АПЛ. Теперь в Испании гадают, о ком идет речь. Журналист СОРЕ Арахна Родригес утверждает, что речь идет о полузащитнике ПСЖ Жоау Невеше.
Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. Предвыборная гонка между Пересом и Энрике Рикельме изобиловала откровенно ложными обещаниями. Так, Рикельме заявил, что договорился о трансфере Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», но сторона норвежцев опровергла эту информацию — с ними вообще никто не разговаривал. В свою очередь, Перес анонсировал назначение на пост главного тренера Жозе Моуринью и даже опубликовал фотографию специалиста в форме «сливочных». Португальцу пришлось оправдываться перед руководством «Бенфики», с которой у него контракт. Моуринью заявил, что опубликованное изображение сгенерировано ИИ.