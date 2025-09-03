Президент УЕФА заявил о бессмысленности отстранения российских спортсменов

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Politico заявил, что он является противником отстранения спортсменов любых стран по политическим мотивам.

Эту точку зрения он высказал, отвечая на вопрос о возможном отстранении израильских клубов из-за войны в Газе.

Чеферин отметил, что спортсмены никак не могут повлиять на свое правительство, чтобы остановить конфликт.

«Сейчас отстранение российских команд, кажется, длится три с половиной года. Конфликт прекращен? Нет. Должен сказать, что в ситуации с Россией и Украиной было очень сильное политическое давление», — признался Чеферин.

Ранее президент словенского клуба «Целе» Валерий Колотило назвал Чеферина большим поклонником российского футбола. По его мнению, глава УЕФА готов вернуть российские клубы и сборные на международную арену прямо сейчас, но является заложником ситуации.