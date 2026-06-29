Прилучный и Муцениеце стали соседями

Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал о своих отношениях с детьми от первого брака. В интервью РИА Новости актер признался , что живет неподалеку от Агаты Муцениеце, чтобы всегда быть рядом с сыном и дочерью.

По его словам, дети от первого брака могут в любой момент прийти к нему домой. Прилучный добавил, что постоянно поддерживает связь с наследниками, которые делятся с ним всеми переживаниями.

«Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи», — сказал Павел.

Старшие дети артиста активно занимаются спортом. Сейчас его дочь и сын увлекаются разными видами физической активности, и отец их в этом поддерживает. Вместе с нынешней женой Зепюр Брутян Прилучный надеется, что их общий сын тоже найдет свое призвание.

Актер также признался, что хотел бы, чтобы младший ребенок заинтересовался актерским мастерством. Однако он подчеркнул: пока рано судить о его увлечениях, и главное — чтобы дети были счастливы.

Прилучный и Брутян состоят в браке более трех лет. Они официально оформили отношения в августе 2022 года, а уже через год, в августе 2023-го, у них родился сын. Всего у актера трое детей.

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала, что мешает ей похудеть после третьих родов.