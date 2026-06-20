«Тяжело отказаться от шоколада и капучино»: Агата Муцениеце призналась, что мешает ей похудеть после третьих родов

37-летняя артистка Агата Муцениеце рассказала, с какими трудностями сталкиваются во время восстановления формы после рождения третьего ребенка. Она призналась, что мешает ей стройнеть, несмотря на занятия спортом, сообщил Super.

В разговоре с «Пятым каналом» звезда экрана призналась: вернуться к былой физической форме пока не удается. Главным препятствием, по ее собственному признанию, стали пищевые привычки. При этом артистка продолжает регулярные тренировки и старается держать себя в тонусе, однако процесс идет медленнее, чем хотелось бы.

«Но еще долгий путь впереди до потрясающей формы. Ничего не делаю, хожу в спортзал, но с питанием пока не получается. Тяжело отказаться от шоколада и капучино», — поделилась Агата.

Муцениеце также отметила, что восстановление после родов — процесс небыстрый, и торопить события она не намерена. Артистка подчеркнула, что сейчас находится на этапе мягкой адаптации, постепенно выстраивая новый распорядок дня.

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