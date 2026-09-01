Присяжные вынесли приговор: лидера банды «Крипс» Дуэйна Дэвиса признали виновным в убийстве Тупака

Суд присяжных в Лас-Вегасе признал бывшего лидера банды «Крипс» Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса виновным в организации убийства рэпера Тупака Шакура, сообщил CNN. Это первый обвинительный приговор по делу, которое почти 30 лет оставалось нераскрытым. Для вынесения вердикта присяжным потребовалось менее трех часов.

63-летний Дэвис признан виновным по одному пункту обвинения — убийство с применением огнестрельного оружия. После оглашения вердикта он заявил, что намерен подать апелляцию.

Родственники Шакура эмоционально отреагировали на решение суда: сестра обняла одного из прокуроров, другие члены семьи плакали. Поклонники Тупака, собравшиеся у здания суда, приветствовали решение присяжных.

Прокуроры утверждали, что Дэвис не стрелял в Шакура лично, но отдал приказ об убийстве и передал оружие своему племяннику Орландо Андерсону. По версии обвинения, Андерсон открыл огонь по автомобилю артиста 7 сентября 1996 года. Нападение было спланировано как месть после драки Андерсона с Шакуром и людьми из его окружения в казино Лас-Вегаса за несколько часов до стрельбы.

Фото: [ Дуэйн «Кеффи Ди» Дэвис/скриншот видео ]

Убийство музыканта произошло в период соперничества между рэп-сценами Восточного и Западного побережья США и на фоне противостояния группировок «Бладс» и «Крипс».

Расследование возобновилось в 2023 году после публичных заявлений Дэвиса, в том числе в интервью для YouTube-канала VladTV и в его мемуарах «Легенда с улиц Комптона». Ранее, в 2008 году, Дэвис уже давал показания правоохранителям в ходе секретного допроса по делу об убийстве другого рэпера — Кристофера Уоллеса.

Адвокаты Дэвиса утверждали, что его заявления были бахвальством, призванным повысить авторитет и продажи мемуаров, но присяжные не приняли эти доводы.

Оглашение приговора назначено на 13 октября. Дэвису грозит пожизненное заключение. Тупаку на момент смерти было 25 лет. За свою карьеру он выпустил несколько культовых альбомов, а общий тираж его записей исчисляется десятками миллионов экземпляров.

Ранее сообщалось, что мемуары «Кеффи Ди» стали главной уликой в деле об убийстве Тупака.