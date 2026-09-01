В Одинцовском открылась обновленная Часцовская школа

В День знаний в Одинцовском округе после капитального ремонта торжественно открылась Часцовская школа — общеобразовательная школа поселка Часцы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м, в нем обновили внутренние помещения, модернизировали пищеблок, расширили входную группу. На прилегающей территории провели работы по благоустройству и озеленению. Школьникам стали доступны футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, площадки для тенниса и баскетбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.