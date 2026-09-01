Крайний срок — 15 сентября: управляющим компаниям Курска выдвинули жесткое требование
Курские известия: министр ЖКХ заяви о задержках подготовки Курска к зиме
На заседании правительства Курской области министр ЖКХ региона Александр Мулевин зафиксировал задержки в подготовке жилого фонда областного центра к зиме. Со следующего месяца Ростехнадзор начинает проверки домов, в связи с чем управляющим компаниям города выдвинули требование оперативно завершить получение паспортов готовности. Об этом сообщает сетевое издание Курские известия.
Подробности подготовки к отопительному сезону
Властям и контрольным органам поручено взять ситуацию под особый контроль:
- Проседания по показателям. Общий график подготовки объектов области соответствует уровню прошлого года, однако сам Курск показывает отставание в части получения паспортов готовности многоквартирных домов.
- Сроки для УК и ТСЖ. Министр ЖКХ Александр Мулевин проведет совещание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Крайний срок получения паспортов готовности — до 15 сентября.
- Проверки Ростехнадзора. С начала сентября плановые проверки готовности жилых домов к отопительному сезону запускает Ростехнадзор.
- Поручение губернатора. Глава региона попросил Государственную жилищную инспекцию оперативно подключиться к контролю за действиями управляющих компаний.