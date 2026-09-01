В праздник Успения: строящийся храм в Ессентуках впервые принял прихожан и гостей
Пятигорская епархия: в строящемся храме Ессентуков прошло первое богослужение
28 августа 2026 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, на территории Никольского храма города Ессентуки состоялось первое богослужение в строящейся церкви в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». В праздничном молебне приняли участие представители городской администрации, верующие и гости курорта. Об этом сообщает официальный сайт Пятигорской и Черкесской епархии.
Подробности службы и архипастырского визита
Первое богослужение в новых стенах стало важным событием для православной общины города-курорта:
- Знаменательная дата. Первая литургическая служба в строящемся храме была приурочена к великому двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы.
- Участники литургии. За богослужением вместе с прихожанами и паломниками молился глава города Ессентуки Владимир Крутников.
- Визит архиерея. Накануне праздничного дня Никольский храм проинспектировал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Владыка ознакомился с ходом строительных работ, преподал архипастырское благословение, передал слова поддержки строителям и всей приходской общине.